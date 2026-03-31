«Серьезный удар»: в США забили тревогу после атаки Ирана

«Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии», — говорится в материале.
Бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил телеканалу, что это потенциально может повлиять на способность Вашингтона управлять боевыми самолетами и направлять их к целям, а также защищать их от потенциальных столкновений.
«Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения», — приводит CNN его слова.
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как «Летающий радар», с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.