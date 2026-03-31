Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Серьезный удар»: в США забили тревогу после атаки Ирана

CNN: потеря самолета Е-3 лишит США возможности обнаруживать цели на расстоянии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Уничтожение Ираном самолета дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США может лишить Вашингтон способности обнаруживать цели на расстоянии, сообщает телеканал CNN.

«Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии», — говорится в материале.

Бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил телеканалу, что это потенциально может повлиять на способность Вашингтона управлять боевыми самолетами и направлять их к целям, а также защищать их от потенциальных столкновений.

«Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения», — приводит CNN его слова.

В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как «Летающий радар», с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше