Telegram шлет россиянам уведомления о последней возможности купить Premium

Россияне получают уведомления о последней возможности купить Telegram Premium.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Некоторые пользователи мессенджера Telegram в России начали получать уведомления о «последней возможности» оплатить Premium.

«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в уведомлении мессенджера, которое заметили несколько корреспондентов РИА Новости.

При этом в чате в Telegram, содержащем системные уведомления, появилось сообщение о том, что в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможным. Мессенджер предлагает предоплатить премиум-подписку на 2 года.