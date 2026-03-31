Песков: Путин планирует вскоре провести встречу с Памфиловой

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время провести встречу с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, планирует», — ответил он на соответствующий вопрос.
Памфилова стала первым в истории России председателем ЦИК, переизбранным на третий срок.
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК.