«Домодедово» обслуживает рейсы по согласованию

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Временные ограничения введены в воздушном пространстве «Домодедово», аэропорт обслуживает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
«Аэропорт “Домодедово”. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани… Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Добавляется, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.