СМИ: Навроцкий публично опозорился во время награждения в США

В июле 2025 года Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга в море, когда решил продемонстрировать перед журналистами свое мастерство в этом виде спорта. Выйдя в море, Дуда попытался удержаться на доске, но не смог и упал в море.