RS: Иран показал полную несостоятельность систем ПВО Израиля

По оценкам американских аналитиков, недавние удары со стороны Ирана выявили серьёзные проблемы в работе израильской системы противовоздушной обороны. В условиях затяжного противостояния её возможности оказались значительно ограничены, пишет издание Responsible Statecraft.
Сообщается, что Израиль вынужден строго контролировать расход ракет для перехвата, однако даже такие меры не позволяют полностью компенсировать нагрузку на систему. Эксперты связывают это не только с текущими атаками, но и с накопленным ранее перерасходом боеприпасов.
В результате, как подчеркивается, оборонительные возможности страны оказались менее устойчивыми, чем считалось ранее. Система ПВО, по мнению аналитиков, не была рассчитана на столь интенсивный уровень угроз, который сейчас демонстрирует Иран.
