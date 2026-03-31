США выполняют план по выпуску новых ракет PrSM лишь на 20%

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. США к концу текущего финансового года произведут лишь около 18,5% от запланированного объема новых высокоточных ракет Precision Strike Missile (PrSM), которые впервые были применены в Иране и должны заменить системы ATACMS, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы.
В начале марта центральное командование США подтвердило первое боевое применение ракет PrSM, они были использованы в ходе операции против Ирана. Эта разработка стала развитием баллистических ракет ATACMS, но по сравнению с предшественницей может пролететь на 200 километров дальше.
Согласно отчетности, американские военные поставили цель закупить 5 575 PrSM, выяснило РИА Новости. Из них 3 986 ракет — это базовая версия, а 1 589 — модификация для поражения подвижных морских и наземных целей.
Производство наращивалось постепенно: с 26 ракет в 2021 финансовом году до 54 в 2022-м и 50 в 2023-м. На 2025 финансовый год были запланированы закупки 250 единиц, а на текущий 2026-й, который завершится 30 сентября, — 152.
Данные за 2024 финансовый год не раскрывались, однако бюджет предусматривал расходы в размере 805,6 миллиона долларов. Исходя из средней стоимости одной ракеты около 1,61 миллиона долларов, это соответствует закупке примерно 500 единиц.
Таким образом, к началу 2027-го финансового года США выполнят лишь около 18,5% от общего целевого показателя по программе, подсчитало РИА Новости.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.