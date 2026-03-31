Посол Липаев заявил, что Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией

«Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — подчеркнул Липаев. Он добавил, что российское посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений в обозримом будущем.
Особое возмущение Москвы вызывает, по словам Липаева, «высокомерный, менторский тон» по отношению к России. Посол констатировал, что двусторонние связи сведены к минимуму, а перспектив для их восстановления на данный момент не просматривается.
Ранее посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что граждане Румынии участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Речь идёт прежде всего об участниках так называемой «Румынской боевой группы “Гетика”. Эти формирования, как утверждается, действуют в составе “Интернационального легиона” и других подразделений ВСУ. Численность румынских наёмников составляет несколько десятков человек.
