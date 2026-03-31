Посол Липаев заявил, что Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией

Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев заявил, что Румыния сознательно взяла курс на конфронтацию с Россией. Он обратил внимание, что румынские власти оказывают военную поддержку Киеву, а политический диалог между странами полностью заморожен. Слова дипломата приводит РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — подчеркнул Липаев. Он добавил, что российское посольство не питает иллюзий относительно улучшения двусторонних отношений в обозримом будущем.

Особое возмущение Москвы вызывает, по словам Липаева, «высокомерный, менторский тон» по отношению к России. Посол констатировал, что двусторонние связи сведены к минимуму, а перспектив для их восстановления на данный момент не просматривается.

Ранее посол РФ в Румынии Владимир Липаев заявил, что граждане Румынии участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Речь идёт прежде всего об участниках так называемой «Румынской боевой группы “Гетика”. Эти формирования, как утверждается, действуют в составе “Интернационального легиона” и других подразделений ВСУ. Численность румынских наёмников составляет несколько десятков человек.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.