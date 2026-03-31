Двумя орденами Мужества наградили военнослужащего из Хабаровского края

За личное мужество и отвагу гвардии сержант Виктор Гаер награждён двумя орденами Мужества, медалью «За храбрость» II степени и медалью «За боевые отличия», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Гвардии сержант Виктор Николаевич Гаер, родился в 1992 году в Хабаровском крае. С юных лет отличался целеустремлённостью и дисциплиной: в школьные годы активно занимался рукопашным боем, выполнил норматив мастера спорта. После окончания школы поступил в строительный техникум города Комсомольск-на-Амуре, где освоил профессию токаря.
Срочную военную службу проходил на Курильских островах. Вернувшись домой после увольнения в запас, и вскоре принял решение подписать контракт с Министерством обороны Российской Федерации.
Дальнейшую службу проходил в армейском корпусе Восточного военного округа, в пулемётно-артиллерийском полку, где занимал должность командира отделения. В январе 2024 года был переведён в мотострелковую бригаду ВВО, дислоцированную в Хабаровском крае. В её составе участвовал в тяжёлых боях на направлениях Угледара и Урожайного.
Позднее, в районе населённого пункта Шевченко, Виктор Гаер действовал уже в качестве командира взвода БПЛА, выполняя разведывательные задачи и помогая штурмовым подразделениям. Одновременно участвовал в эвакуации мирных жителей с линии боевого соприкосновения.
В ноябре 2025 года гвардии сержант был переведён в отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду ВВО, дислоцированную в Бурятии, на должность старшего водителя мотострелкового батальона (штурмового). В его обязанности входит подвоз боеприпасов, продовольствия и проведение эвакуации.
