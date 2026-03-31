Марочко: контроль над Луговским позволяет ВС РФ усилить плацдарм на берегу Конки

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Освобождение Луговского Запорожской области позволяет российским силам сформировать и укрепить плацдарм на северном берегу реки Конки, а также наступать сразу в двух направлениях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение населенного пункта Луговское в Запорожской области, прежде всего, позволяет нам формировать надежный плацдарм на северном берегу реки Конка: здесь мы можем уже развивать успех в северном и северо-западном направлении», — сказал он.
Об освобождении запорожского Луговского в Минобороны РФ сообщили 30 марта.