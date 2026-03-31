Al Jazeera: в порту Дубая был атакован кувейтский танкер

Кувейтский танкер с нефтью подвергся атаке со стороны Ирана во время нахождения в порту Дубая, пишет Al Jazeera со ссылкой на Кувейтскую нефтяную корпорацию.
«В результате нападения на танкер нанесён материальный ущерб, произошёл пожар, существует вероятность разлива нефти», — говорится в публикации.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании при ВМС сообщило, что вблизи Дубая загорелся танкер в результате попадания снаряда, экипаж не пострадал.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше