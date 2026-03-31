В России указали на возможность страшной провокации Украины: о чем речь

Ульянов: Нельзя исключать провокации со стороны Украины на ЧАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Полностью исключать возможность провокаций Украины на Чернобыльской АЭС нельзя. Однако на данный момент никаких признаков подготовки к ним не зафиксировано, рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал Ульянов.

Вместе с тем, как отметил дипломат, на данный момент «нет признаков того, что у украинцев есть такие планы».

По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, ВСУ провели серию умышленных провокаций во время переговоров в Абу-Даби.

Ранее в киевском баре «Офензива» к годовщине трагедии в «Крокус Сити Холле» запустили специальное предложение: сет «Крокус сити» с закусками и четырьмя алкогольными шотами — по числу нападавших террористов.

