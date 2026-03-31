В России указали на возможность страшной провокации Украины: о чем речь

Полностью исключать возможность провокаций Украины на Чернобыльской АЭС нельзя. Однако на данный момент никаких признаков подготовки к ним не зафиксировано, рассказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Вы знаете, никогда не говори никогда. Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал Ульянов.
Вместе с тем, как отметил дипломат, на данный момент «нет признаков того, что у украинцев есть такие планы».
