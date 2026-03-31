Пленный из ВСУ: ВС РФ неделю сидели в блиндаже со сдавшимися украинцами

БЕЛГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ просидели неделю в одном блиндаже с решившими сдаться солдатами ВСУ, чтобы уберечь их от атак украинских беспилотников, сообщил ТАСС пленный рядовой 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Владимир Бобко.
«С военными Российской Федерации просидели целую неделю на позиции в связи с “погодными условиями” (атаками БПЛА — прим. ТАСС). Они не выводили нас с позиций, чтобы сохранить нам жизнь, вывести на территорию РФ», — рассказал он.
Бобко сдался в плен ВС РФ на сумском направлении в конце февраля.
Узнать больше по теме
