Путин в ближайшее время проведет встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время провести встречу с вновь избранной председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос ТАСС: «Да, планирует».
Напомним, Памфилова была переизбрана председателем ЦИК на третий срок. Это впервые произошло в истории России. Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК, где все 15 членов проголосовали единогласно.
