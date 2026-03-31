Путин в ближайшее время проведет встречу с Памфиловой

Песков анонсировал встречу президента России и главы ЦИК.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время провести встречу с вновь избранной председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос ТАСС: «Да, планирует».

Напомним, Памфилова была переизбрана председателем ЦИК на третий срок. Это впервые произошло в истории России. Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК, где все 15 членов проголосовали единогласно.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин провел встречу с членами Совета Безопасности РФ. Диалог проходил в формате видеоконференции. На встрече были рассмотрены вопросы развития системы МВД. С докладом выступили министр финансов Антон Силуанов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше