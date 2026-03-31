Кишинев парализовал исполком Гагаузии из-за дела Гуцул, заявил экс-премьер

Тарлев: Кишинев парализовал исполком Гагаузии, открыв дело против Гуцул.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 31 мар — РИА Новости. Кишинев парализовал исполком Гагаузии, открыв политическое дело против главы автономии Евгении Гуцул, заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор», признанной в стране неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока «Победа» Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осужденные были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.

«Дали семь лет молодой женщине с двумя несовершеннолетними детьми, при трехлетнем ребенке надели ей наручники и закрыли. Причем это решение первой инстанции и никого не убили. Если есть, допустим, о коррупции какие-то доводы, надо по-другому относиться. То есть понятно, что это дело шито белыми нитками, это политическое дело. И они взяли и просто парализовали исполком автономии Гагаузии», — сказал Тарлев.

По его мнению, суд над Гуцул проявил изъяны проводимой властями реформы юстиции. «Сегодня реформы в юстиции деструктивные, и очень много судей, прокуроры плюют и уходят. Причем очень добросовестные специалисты-профессионалы. И это оставило свой, так сказать, след и на отношениях Кишинева с Комратом (административный центр Гагаузии — ред.), и на отношениях Кишинева с Тирасполем (главный город Приднестровья — ред.)», — подчеркнул он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.

Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

