WSJ: Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп сообщил помощникам, что готов завершить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа.
«Это, вероятно, позволит Тегерану сохранить жёсткий контроль над водным путём, а сложную операцию по его разблокированию придётся отложить на более поздний срок», — говорится в публикации.
Ранее издание Financial Times писало, что военные стратеги на Западе крайне пессимистично оценивают шанс разблокировать Ормузский пролив только военным путём.