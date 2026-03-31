В Иране заявили, что будут решать судьбу войск США в случае наземной операции

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что президент США Дональд Трамп может решиться на начало наземной операции против исламской республики и направить военных на остров Харк. Однако, по его словам, вопрос о том, вернутся ли они обратно, будет зависеть уже не от Вашингтона, а от Тегерана.

«Решение об их (войск США. — RT) возвращении принимать будет не он (Трамп. — RT), а уже иранская сторона», — цитирует его IRIB.

Ранее Трамп не исключил, что США могут попытаться взять под свой контроль иранский остров Харк.

Телеканал CNN сообщал, что Иран усиливает оборону острова Харк для защиты от потенциального захвата Соединёнными Штатами.

Издание The New York Times писало, что число американских военнослужащих на Ближнем Востоке превысило 50 тыс.

