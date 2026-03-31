В Иране заявили, что будут решать судьбу войск США в случае наземной операции

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что президент США Дональд Трамп может решиться на начало наземной операции против исламской республики и направить военных на остров Харк. Однако, по его словам, вопрос о том, вернутся ли они обратно, будет зависеть уже не от Вашингтона, а от Тегерана.