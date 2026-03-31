На Тайване сообщили, что США согласны отсрочить платеж за приобретение HIMARS

ГОНКОНГ, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты согласились на просьбу Тайваня отложить крайний срок первого транша за приобретение американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в связи с проблемами с бюджетом. Об этом сообщил глава тайваньского оборонного ведомства Гу Лисюн.
«[Платеж] может быть отложен, вероятно, примерно до мая», — приводит его слова газета Taipei Times. Ранее сообщалось, что Тайбэй должен перевести первый транш до 26 марта.
По словам главы ведомства, «военные также ведут переговоры с США об отсрочке платежей по трем другим системам вооружения», одобренным для продажи Тайваню, но также сталкивающимся с бюджетными проблемами. Речь идет о поставке самоходных гаубиц M109A7, противотанковых ракет Javelin и ракет TOW американского производства.
На минувшей неделе Тайбэй обратился к США с просьбой перенести крайний срок оплаты по первому траншу за HIMARS, продажа которых острову уже была одобрена Вашингтоном, поскольку Тайвань не сможет произвести оплату до тех пор, пока Законодательный юань (однопалатный парламент острова) не примет специальный законопроект об оборонном бюджете. Стоимость заказанных Тайбэем систем HIMARS оценивается в $4,05 млрд. Власти острова пока не сообщают, какой процент от этой суммы должен быть выплачен в первом транше.
Ранее Исполнительный юань Тайваня (высший орган исполнительной власти) предложил законодателям на рассмотрение специальный оборонный бюджет в размере 1,25 трлн тайваньских долларов (порядка $40 млрд) для покрытия расходов на приобретение собственных и зарубежных систем вооружения в течение следующих восьми лет. Однако оппозиционные партии сочли эту сумму слишком высокой. Оппозиция добилась того, что пока одобрено только 400 млрд тайваньских долларов на закупку оружия. Обсуждение других позиций этого бюджета еще продолжается.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887−1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять острову оружие.