На Тайване сообщили, что США согласны отсрочить платеж за приобретение HIMARS

На минувшей неделе Тайбэй обратился к США с просьбой перенести крайний срок оплаты по первому траншу за HIMARS, продажа которых острову уже была одобрена Вашингтоном, поскольку Тайвань не сможет произвести оплату до тех пор, пока Законодательный юань (однопалатный парламент острова) не примет специальный законопроект об оборонном бюджете. Стоимость заказанных Тайбэем систем HIMARS оценивается в $4,05 млрд. Власти острова пока не сообщают, какой процент от этой суммы должен быть выплачен в первом транше.