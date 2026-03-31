Министр образования края встретилась с учащимися Московского педагогического университета

«Сегодня в одном из лучших педвузов страны, Московском государственном педагогическом университете, учится около 80 студентов из нашего региона. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы все они вернулись работать в родной регион. В Красноярском крае созданы все условия для развития молодых педагогов. Перед будущими специалистами открывается множество направлений — от сотрудничества с ведущими предприятиями страны до создания инновационных учебных кейсов», — отметила Татьяна Гридасова. Среди флагманских проектов в образовании глава краевого Минобра отметила региональный проект «Профессионалитет для всех», который реализуется по поручению Губернатора Михаила Котюкова с 2024 года, развитие наставничества для молодых специалистов, концепцию по развитию талантов у детей и молодежи и особое внимание региона к вопросам образования. «Сеть организаций сферы образования края включает более двух тысяч учреждений, в которых обучается более 580 тысяч ребят и работает около 100 тысяч человек. В 2026—2028 годах планируется построить и реконструировать 28 школ. Еще в 27-ми пройдет капитальный ремонт в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. В 330 школах обновят оборудование для кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки. Ежегодно на развитие отрасли направляется более 20 процентов средств регионального бюджета», — рассказала Татьяна Гридасова. Постоянное представительство Красноярского края при Правительстве РФ с 2023 года ведет активную работу по выявлению, объединению и сопровождению ребят из региона. Выстроена коммуникация более чем с 40 вузами столицы. Всего в Москве обучается более трех тысяч студентов — выходцев из Красноярского края. «Наша задача — не просто найти ребят в огромном мегаполисе, но и показать им, что край ждет их, ценит их потенциал и готов помогать на каждом этапе — от учебы до первого рабочего места», — отметила замруководителя Постпредства Красноярского края при Правительстве РФ Ольга Чериканова.