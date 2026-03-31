Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk

Как ранее сообщала газета Washington Post, Пентагон обеспокоен расходом этих боеприпасов: с начала операции 28 февраля США израсходовали более 850 ракет Tomahawk, что может сказаться на боеготовности страны в Индо-Тихоокеанском регионе.
Согласно американским бюджетным данным, целевой уровень запаса Tomahawk составляет 3 992 единицы. С учетом уже израсходованных 850 ракет, остающегося арсенала хватит на 3,7 месяца при текущих темпах применения, подсчитало РИА Новости.
Как следует из документов, с 2019 года США поддерживают запас ракет за счет их регулярной ресертификации и модернизации: старые Tomahawk обновляют, продлевая срок службы. Ежегодно таким образом модернизируется около 250 ракет. При этом общий объем закупок ракет Tomahawk с момента начала их производства составляет 9 240 единиц, выяснило РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что убытки США от потерь и повреждений военной техники в ходе операции на Ближнем Востоке достигли почти трех миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.