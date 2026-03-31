Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk

РИА Новости: США могут лишиться Tomahawk через четыре месяца из-за атаки на Иран.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Военно-морские силы США могут лишиться запасов крылатых ракет Tomahawk примерно через три с половиной месяца при текущих темпах их применения в операции против Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы.

Как ранее сообщала газета Washington Post, Пентагон обеспокоен расходом этих боеприпасов: с начала операции 28 февраля США израсходовали более 850 ракет Tomahawk, что может сказаться на боеготовности страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно американским бюджетным данным, целевой уровень запаса Tomahawk составляет 3 992 единицы. С учетом уже израсходованных 850 ракет, остающегося арсенала хватит на 3,7 месяца при текущих темпах применения, подсчитало РИА Новости.

Как следует из документов, с 2019 года США поддерживают запас ракет за счет их регулярной ресертификации и модернизации: старые Tomahawk обновляют, продлевая срок службы. Ежегодно таким образом модернизируется около 250 ракет. При этом общий объем закупок ракет Tomahawk с момента начала их производства составляет 9 240 единиц, выяснило РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что убытки США от потерь и повреждений военной техники в ходе операции на Ближнем Востоке достигли почти трех миллиардов долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше