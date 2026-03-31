Стало известно, когда США могут лишиться всех ракет Tomahawk

Как следует из документов, с 2019 года США поддерживают запас ракет за счет их регулярной ресертификации и модернизации: старые Tomahawk обновляют, продлевая срок службы. Ежегодно таким образом модернизируется около 250 ракет. При этом общий объем закупок ракет Tomahawk с момента начала их производства составляет 9 240 единиц, выяснило РИА Новости.