«12 канал»: в Израиле будут казнить террористов через повешение

Парламент Израиля на пленарном заседании проголосовал за законопроект о смертной казни для террористов, сообщает израильский «12 канал».
«Пленарное заседание кнессета проголосовало за законопроект, согласно которому “террорист, который умышленно привёл к гибели человека в рамках террористического акта, подлежит смертной казни”, — говорится в публикации.
Уточняется, что террористов будут казнить через повешение. Наказание распространится на радикалов вне зависимости от их вероисповедания. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проголосовал в поддержку этого закона.