Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«12 канал»: в Израиле будут казнить террористов через повешение

Парламент Израиля на пленарном заседании проголосовал за законопроект о смертной казни для террористов, сообщает израильский «12 канал».

Парламент Израиля на пленарном заседании проголосовал за законопроект о смертной казни для террористов, сообщает израильский «12 канал».

«Пленарное заседание кнессета проголосовало за законопроект, согласно которому “террорист, который умышленно привёл к гибели человека в рамках террористического акта, подлежит смертной казни”, — говорится в публикации.

Уточняется, что террористов будут казнить через повешение. Наказание распространится на радикалов вне зависимости от их вероисповедания. Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проголосовал в поддержку этого закона.