Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за украинских БПЛА

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Появление украинских дронов в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.
«В (моем. — Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», — пожаловалась она.
По ее словам, на прошлой неделе в Прибалтике были замечены украинские БПЛА, поэтому их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.
«Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет», — добавил министр.
В воскресенье министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что несколько беспилотников залетели на территорию страны. Премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности и отметил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.
Вчера представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев извинился перед Хельсинки за упавшие на территории страны украинские беспилотники.