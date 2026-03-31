Глава МИД Финляндии вышла из себя из-за украинских БПЛА

Глава МИД Валтонен пожаловалась на испорченный выходной из-за украинских БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Появление украинских дронов в воздушном пространстве страны принесло лишь проблемы, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

«В (моем. — Прим. ред.) расписании ничего не было запланировано, но, внезапно, весь день ушел на охоту за беспилотниками», — пожаловалась она.

По ее словам, на прошлой неделе в Прибалтике были замечены украинские БПЛА, поэтому их появление в Финляндии было лишь вопросом времени.

«Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет», — добавил министр.

В воскресенье министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что несколько беспилотников залетели на территорию страны. Премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности и отметил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.

Вчера представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Киев извинился перед Хельсинки за упавшие на территории страны украинские беспилотники.

