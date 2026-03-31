Два краевых спортивных учреждения подписали соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией спортивных психологов России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» на Енисее прошел Всероссийский научно-практический конгресс «Развитие. Спорт. Будущее. Векторы развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации».
Участниками мероприятия стали более 350 представителей отрасли из 20 регионов страны. Среди них — ученые, психологи, тренеры, руководители спортивных школ, сотрудники РУСАДА, Спортивного центра Международного Альянса Стратегических проектов БРИКС, Красноярского института развития физической культуры и спорта, Ассоциации спортивных психологов России.
Цель конгресса — внедрить в подготовку юных спортсменов и специалистов отрасли последние достижения науки и современные эффективные практики. В рамках конгресса работали семь секций: борьба с допингом, взаимодействие частных спортшкол с государственными структурами, непрерывное образование и профессиональное развитие тренеров, подготовка спортивного резерва для сборных и другие.
«Детско-юношеский спорт — неотъемлемая часть массового спорта и спорта высших достижений. Любовь к спорту закладывается в раннем возрасте. Наша задача — поддерживать этот интерес у детей и молодежи, обеспечивая доступность занятий физической культурой. Тема развития детско-юношеского спорта находится на контроле Президента России. По статистике, в стране более 90% детей вовлечены в спорт. Но важно также понять, что стоит за этими цифрами — к каким результатам приводят эти занятия, как они влияют на здоровье, учебу и формирование личности. Это предмет работы спортивной отрасли и смежных социальных сфер, в том числе в рамках конгрессов, подобных прошедшему в Красноярске», — отметил первый заместитель министра спорта Красноярского края Марк Пнёв.
По итогам обсуждений участники приняли несколько резолюций, в том числе с предложениями в адрес Минспорта России. Предлагается оказывать государственную поддержку частным спортшколам, участвующим в подготовке спортивного резерва, а также активно распространять в стране успешный опыт регионов по организации дополнительного профессионального образования отраслевых кадров. Среди рекомендаций — ввести должность спортивного психолога в штат организаций, готовящих спортсменов, и внедрить единую систему психологического сопровождения атлетов на всех этапах подготовки. Кроме того, озвучена идея провести в 2027 году конгресс о развитии детско-юношеского спорта на международном уровне.
Кроме того, два краевых спортивных учреждения подписали Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией спортивных психологов России. Это Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва и СШОР имени Бувайсара Сайтиева. Стороны объединят усилия по выводу на новый уровень психологической подготовки резерва.
Конгресс стал площадкой не только для профессиональных дискуссий, но и для официального закрепления договоренностей.
В рамках мероприятия подвели итоги Всероссийского конкурса научно-практических работ. Победителю и призерам вручили награды. Первое место присудили директору спортивной школы по футболу Камчатского края Наталии Мельниченко, второе — преподавателю Алтайского училища олимпийского резерва Павлу Дрофе, третье — психологу СШОР имени Бувайсара Сайтиева Вере Высоцкой.
Почетным гостем и ведущим конгресса стал предприниматель, председатель Экспертного совета АССК России, победитель этапа Кубка мира по ультратриатлону Владимир Волошин. Он также провел утреннюю 10-километровую пробежку с участниками мероприятия.