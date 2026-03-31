Командир Турист: ВС РФ хитростью обошли пулеметчика ВСУ в Луговском

Российские бойцы применили тактику отвлечения, рассказал военнослужащий.

ДОНЕЦК, 31 марта. /ТАСС/. Российские штурмовики обманули украинского пулеметчика, отвлекая и обойдя его с разных сторон. Об этом рассказал ТАСС командир отделения мотострелкового взвода 1198-го мотострелкового полка 35-й армии группировки войск «Восток» с позывным Турист.

«Когда мы подходили уже непосредственно [к сети опорных пунктов], нам оставалось метров 100−150, по нам начали работать автоматы и пулемет. Мы шли не одной группой, шли еще группы. Работали, кто-то отвлекал, кто-то обходил в этот момент», — сказал командир.

Об освобождении населенного пункта Луговское в Минобороны РФ сообщили 30 марта.