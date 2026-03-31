30 дней без визы: Россия и Китай обсуждают продление режима

Россия и Китай заинтересованы в сохранении безвизового режима для взаимных поездок граждан. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передают «Известия» со ссылкой на заявление, сделанное в Шымкенте.
По его словам, стороны оценивают результаты первого квартала и рассматривают возможность продолжения действующих условий. Власти двух стран, как уточнил министр, заинтересованы в сохранении режима в той или иной форме.
Во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД России планируют выработать позицию по дальнейшим шагам. Речь идет о выборе формата — закрепление договоренностей через двусторонние соглашения либо продолжение практики в одностороннем порядке.
Действующий порядок поездок введен на основе принципа взаимности. Согласно указу президента России Владимира Путина от 1 декабря 2025 года, граждане Китая могут находиться в России без визы до 30 дней в период до 14 сентября 2026 года.
Аналогичные условия для россиян действуют в Китае с 15 сентября. Решение о продлении режима будет принято после оценки текущей практики и согласования позиций профильных ведомств двух стран.
