30 дней без визы: Россия и Китай обсуждают продление режима

Россия и Китай заинтересованы в сохранении безвизового режима для взаимных поездок граждан.

Россия и Китай заинтересованы в сохранении безвизового режима для взаимных поездок граждан. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передают «Известия» со ссылкой на заявление, сделанное в Шымкенте.

По его словам, стороны оценивают результаты первого квартала и рассматривают возможность продолжения действующих условий. Власти двух стран, как уточнил министр, заинтересованы в сохранении режима в той или иной форме.

Во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД России планируют выработать позицию по дальнейшим шагам. Речь идет о выборе формата — закрепление договоренностей через двусторонние соглашения либо продолжение практики в одностороннем порядке.

Действующий порядок поездок введен на основе принципа взаимности. Согласно указу президента России Владимира Путина от 1 декабря 2025 года, граждане Китая могут находиться в России без визы до 30 дней в период до 14 сентября 2026 года.

Аналогичные условия для россиян действуют в Китае с 15 сентября. Решение о продлении режима будет принято после оценки текущей практики и согласования позиций профильных ведомств двух стран.

Читайте также: Журналисты Bloomberg назвали место, где начнётся следующая мировая война.