BZ: визит Зеленского в Иорданию прошёл на фоне политических неудач Киева

Визит Владимира Зеленского в Иорданию прошёл на фоне финансовых трудностей Украины и коррупционного скандала в правительстве, пишет Berliner Zeitung.

Визит Владимира Зеленского в Иорданию прошёл на фоне финансовых трудностей Украины и коррупционного скандала в правительстве, пишет Berliner Zeitung.

По данным издания, поездка состоялась «в особенно деликатный момент». Как отмечается в материале, у Украины уже этим летом могут закончиться средства на конфликт.

Одновременно, как пишет газета, в Киеве развивается коррупционный скандал, а пакет помощи в размере €90 млрд «застопорился в Брюсселе».

Газета также указывает на напряжённую внутриполитическую ситуацию и обострение отношений Украины с партнёрами по ЕС.

«Так что Украина снова пытается привлечь к себе геополитические интересы в условиях глобального кризиса», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Зеленский пытается обобрать Ближний Восток, а не наладить сотрудничество с государствами региона.