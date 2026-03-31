Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, кто имеет право на бесплатное получение кресла-коляски

Люди с инвалидностью имеют право на бесплатное получение кресла-коляски, однако ключевое условие — наличие соответствующей записи в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА), рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

«Именно этот документ определяет, какие технические средства реабилитации необходимы человеку. Если кресло-коляска включена в ИПРА, обеспечение осуществляется через Социальный фонд России», — подчеркнул он.

По словам эксперта, сегодня предусмотрены два основных механизма.

«Первый — получение коляски в натуральной форме через систему государственных закупок. Второй — использование электронного сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать подходящее средство у аккредитованных поставщиков», — добавил Султанов.

Отмечается, что в последние годы система последовательно переводится в более цифровой формат.

«Расширяется применение электронных сертификатов, упрощается подача заявлений через портал Госуслуг, оптимизируются отдельные процедуры. При этом важно понимать: наличие инвалидности само по себе не гарантирует получение коляски. Решающим фактором остаётся корректно оформленная ИПРА с указанием необходимого типа средства реабилитации», — заключил собеседник RT.

Ранее в ГД объяснили, как установить пандус или подъёмник для жильца с инвалидностью.