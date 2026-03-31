Россиянам объяснили, кто имеет право на бесплатное получение кресла-коляски

Люди с инвалидностью имеют право на бесплатное получение кресла-коляски, однако ключевое условие — наличие соответствующей записи в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА), рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.
«Именно этот документ определяет, какие технические средства реабилитации необходимы человеку. Если кресло-коляска включена в ИПРА, обеспечение осуществляется через Социальный фонд России», — подчеркнул он.
По словам эксперта, сегодня предусмотрены два основных механизма.
«Первый — получение коляски в натуральной форме через систему государственных закупок. Второй — использование электронного сертификата, который позволяет самостоятельно выбрать подходящее средство у аккредитованных поставщиков», — добавил Султанов.
Отмечается, что в последние годы система последовательно переводится в более цифровой формат.
«Расширяется применение электронных сертификатов, упрощается подача заявлений через портал Госуслуг, оптимизируются отдельные процедуры. При этом важно понимать: наличие инвалидности само по себе не гарантирует получение коляски. Решающим фактором остаётся корректно оформленная ИПРА с указанием необходимого типа средства реабилитации», — заключил собеседник RT.
