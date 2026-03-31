Ореховское направление под ударом: после Луговского ВСУ ждут новые риски

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Луговское в Запорожской области. Об этом 30 марта сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.
По оценке военного эксперта Андрея Марочко, занятие Луговского расширяет зону контроля армии РФ на ореховском направлении. Этот участок, по его словам, становится проблемным для командования Вооруженных сил Украины.
Сообщается о продвижении российских подразделений в сторону Новоданиловки, расположенной юго-восточнее Орехова. Также фиксируются действия в районе Малой Токмачки и расширение контроля в Белогорье.
Эксперт отметил, что местность в районе Луговского отличается сложным рельефом, что влияет на темпы наступления. Несмотря на это, российские силы продолжают движение сразу по нескольким направлениям на данном участке.
Читайте также: Наступление усилилось: заявлено о продвижении ВС РФ на двух направлениях.