Адмирал Комоедов: Россия не могла не помочь в Кубе в ситуации с танкером

На Кубу прибыл российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти. Адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что Россия не могла остаться в стороне от ситуации на Кубе.

Источник: Аргументы и факты

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас, сообщили в Министерстве транспорта РФ. Комментируя эту информацию aif.ru, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что Россия не могла остаться в стороне от ситуации с грозящей Кубе катастрофой.

«У нашей страны существует давняя дружба с Кубой. В данной ситуации поступок нашей страны, нашего руководства на высочайшем уровне, это проявление заботы о людях, о дружественном нам народе», — сказал он.

Собеседник издания отметил патриотизм и душевность кубинцев.

«Когда я был председателем комитета по обороне в Государственной думе, я ещё возглавлял группу дружбы с Кубой и бывал на Кубе. Я был очень впечатлен этой страной, ее народом. Это очень интересные люди, преданные своему острову, своей родине и идеям, которые провозгласил Фидель Кастро», — добавил Комоедов.

Напомним, что Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти из-за введенной США энергетической блокады. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. 17 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше