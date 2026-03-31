Адмирал Комоедов: Россия не могла не помочь в Кубе в ситуации с танкером

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу и ожидает разгрузку в порту Матансас, сообщили в Министерстве транспорта РФ. Комментируя эту информацию aif.ru, экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что Россия не могла остаться в стороне от ситуации с грозящей Кубе катастрофой.
«У нашей страны существует давняя дружба с Кубой. В данной ситуации поступок нашей страны, нашего руководства на высочайшем уровне, это проявление заботы о людях, о дружественном нам народе», — сказал он.
Собеседник издания отметил патриотизм и душевность кубинцев.
«Когда я был председателем комитета по обороне в Государственной думе, я ещё возглавлял группу дружбы с Кубой и бывал на Кубе. Я был очень впечатлен этой страной, ее народом. Это очень интересные люди, преданные своему острову, своей родине и идеям, которые провозгласил Фидель Кастро», — добавил Комоедов.
Напомним, что Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти из-за введенной США энергетической блокады. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. 17 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России оказать Кубе всю посильную помощь.