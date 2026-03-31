Запрос на экстрадицию: в Ливане требуют у Украины передать фигуранта дела о «Моссаде»

Власти Ливана обратились к посольству Украины в Бейруте с требованием передать мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на директора Управления общей безопасности Хасана Шукейра.

По данным ливанской стороны, фигурант имеет украинское гражданство и разыскивается правосудием страны. В сентябре прошлого года его задержали представители движения «Хезболлах» при попытке установить взрывное устройство на мотоцикле. Позднее ему предъявили обвинения в связях с израильской спецслужбой.

Как уточняет агентство, в марте после авиаударов по пригородам Бейрута со стороны Израиля мужчина смог покинуть место содержания и укрылся в здании украинского посольства.

По словам Шукейра, 10 марта дипмиссия обратилась к ливанским властям с просьбой оформить пропуск для своего гражданина, находящегося на территории посольства и утратившего паспорт. После проверки личности выяснилось, что он проходит по нескольким ордерам на арест.

Ливанские власти уведомили украинскую сторону о необходимости немедленной передачи разыскиваемого. На момент публикации комментариев от посольства Украины не поступало.

Ранее иранские спецслужбы заявили о задержании в провинции Керманшах группы из трех человек, которых, по их версии, координировала израильская разведка. Им вменяется подготовка диверсий на стратегических объектах и планирование нападений на военнослужащих.

