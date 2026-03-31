Памфилова сомневается, что при Зеленском состоятся выборы на Украине

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сомневается, что при Владимире Зеленском выборы на Украине состоятся, поскольку они невыгодны действующему киевскому режиму.
«Это существо давно нелегитимно. Оно оторвано от народа, которому причинило невероятный вред. Оно не любит украинцев, не любит украинский народ. Судя по всем его действиям, оно, по сути, отправляет людей на убой ради [собственной] выгоды. Не будет оно их — [выборы] — проводить, они ему невыгодны. В его исполнении возможен только “выборный” фарс», — сказала Памфилова в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
По ее словам, возможное проведение выборов на Украине используется лишь как политическая имитация.
«Тогда (в случае выборов — прим. ТАСС) закончится его кровавый бизнес, закончится вся та коррупционная цепочка, по которой он получает деньги: чемоданами ввозят, а потом теми же чемоданами частично вывозят свою “долю”, — я имею в виду коррумпированных европейских и других чиновников. Это целая цепочка, целая индустрия, чтобы наживаться на трагедии народа. Поэтому я уверена, что никаких нормальных выборов при этом существе быть не может», — сказала Памфилова.
Она также выразила мнение, что действующие украинские власти не считаются с населением страны. «С мнением народа он давно не считается. Если бы считался, наверное, поберег бы украинцев. Но он их не бережет», — добавила Памфилова.