Все идёт по плану: в МИД РФ заявили о стабильном партнерстве с Индией

Россия положительно оценивает текущее состояние отношений с Индией и считает, что взаимодействие развивается в соответствии с намеченными договоренностями. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам межмидовских консультаций в Нью-Дели.