Все идёт по плану: в МИД РФ заявили о стабильном партнерстве с Индией

Россия положительно оценивает текущее состояние отношений с Индией и считает, что взаимодействие развивается в соответствии с намеченными договоренностями. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам межмидовских консультаций в Нью-Дели.

По его словам, на переговорах стороны рассмотрели весь спектр сотрудничества, включая реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.

Руденко отметил, что взаимодействие развивается в рабочем режиме, несмотря на влияние внешних факторов. По его оценке, текущая международная обстановка отражается на отдельных направлениях сотрудничества, однако стороны предпринимают меры для минимизации этого воздействия.

Консультации прошли в понедельник в Нью-Дели под сопредседательством российского дипломата и первого заместителя главы МИД Индии Викрама Мисри. В ходе встречи обсуждались вопросы особого и привилегированного стратегического партнерства, а также двусторонняя и международная повестка.

В индийском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны обменялись позициями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

