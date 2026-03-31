ВСУ использовали подземные «туннели» в Запорожской области, рассказал боец

ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Украинские военные оборудовали сеть подземных ходов между домами в населенном пункте Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир отделения группировки войск «Восток» с позывным «Турист».

Минобороны РФ 30 марта сообщило, что силы группировки «Восток» освободили Луговское в Запорожской области.

«Основная сложность заключалась в том, что укрепления ВСУ находились под домами, а сами позиции были соединены между собой системой ходов, напоминающих туннели», — отметил военнослужащий.

Он подчеркнул, что такие условия затрудняли координацию действий подразделений.

«Командирам было сложно управлять группами из-за подземной инфраструктуры противника», — пояснил «Турист».

По его словам, координация штурмовых действий велась с использованием беспилотников.

«С поверхности нас направляли, корректировали движение с помощью дронов, подсказывали маршруты продвижения», — добавил он.