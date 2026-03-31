Глава Центризбиркома РФ исключила выборы на Украине: заявлено о риске срыва

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила сомнение в том, что на Украине пройдут выборы при действующей власти. Об этом она заявила в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает агентство.
По ее оценке, проведение выборов в текущих условиях маловероятно, поскольку это, как она считает, не соответствует интересам нынешнего руководства страны. Памфилова также заявила, что возможные избирательные процессы могут носить формальный характер.
Глава ЦИК РФ указала, что вопрос выборов, по ее мнению, используется в политических целях. Она также высказала позицию о наличии коррупционных схем, связанных с финансовыми потоками, и предположила, что проведение полноценного голосования могло бы повлиять на их существование.
Кроме того, Памфилова заявила, что украинские власти, по ее мнению, не ориентируются на мнение населения страны.
Заявления прозвучали на фоне обсуждения перспектив проведения выборов на Украине в условиях текущей политической и военной ситуации.
