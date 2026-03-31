WSJ: Трамп хочет завершить конфликт с Ираном даже без открытия Ормуза

Президент США Дональд Трамп хочет завершить военную операцию против Ирана, даже если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в прежнем виде, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, глава Белого дома уже дал понять это своим советникам. Как уточняется в публикации, власти США считают, что открытие пролива сорвёт график проведения военной операции, который рассчитан на шесть недель.
В статье отмечается, что Трамп решил сосредоточиться на достижении главных целей, в число которых входит уничтожение запасов ракет и подавление военно-морских сил Ирана. После выполнения указанных задач Вашингтон планирует прекратить боевые действия и с помощью дипломатии призвать Тегеран возобновить судоходство через Ормузский пролив.
При отсутствии успехов в этом вопросе США начнут давить на Европу и страны Персидского залива, для того чтобы переложить на них задачи по открытию этого водного участка.
Напомним, 30 марта член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что Иран собирается установить в Ормузском проливе новый режим, в рамках которого он будет взимать пошлину за проход судов и обеспечение безопасности.