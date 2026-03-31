СМИ: эксперты не смогли доказать, что Кирка убили из винтовки Робинсона

Daily Mail: эксперты не смогли доказать, что Кирка убили из винтовки Робинсона.

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Адвокаты Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве американского активиста Чарли Кирка, заявили, что экспертизе не удалось установить однозначное соответствие извлеченной из тела пули с винтовкой их подзащитного, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на ходатайство защиты.

Адвокаты утверждают, что эксперты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) «не смогли идентифицировать пулю, извлеченную при вскрытии, как выпущенную из винтовки, предположительно, принадлежащей Робинсону».

Как сообщает Fox News, защита Робинсона заявила в ходатайстве о переносе предварительных слушаний как минимум на полгода, в дальнейшем они могут использовать показания эксперта ATF в качестве доказательства невиновности своего подзащитного.

Кроме того, в материале газеты отмечается, что защите потребуется время для анализа отчетов ФБР и ATF по результатам анализа ДНК, поскольку на некоторых уликах найдены образцы нескольких разных людей.

Чарли Кирка, правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, смертельно ранили 10 сентября 2025 года на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура требует для него смертной казни.

Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше