МИД: Россия не будет поставлять нефть в поддерживающие потолок цен страны

Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим механизм потолка цен, заявил «Известиям» замглавы российского МИД Андрей Руденко.
По его словам, ситуация на энергетических рынках подвержена сильной волатильности: ощущается нехватка ресурсов и рост их стоимости.
«Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок… Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», — сказал замминистра изданию.
Руденко добавил, что при получении официальных обращений от других государств Россия внимательно их изучит — с учётом характера двусторонних отношений и собственных экономических интересов.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские нефть и нефтепродукты востребованы на мировом рынке и продаются без дисконта, а в ряде случаев с премией.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия, несмотря ни на что, остаётся надёжным гарантом энергобезопасности во всём мире.