Сальдо назвал базовое условие для завершения конфликта на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Отказ Украины от политики войны как единственного способа существования является базовым условием для завершения военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Условие базовое: отказ Киева от политики войны как единственного способа существования. Пока на Украине власть держится на страхе, на мобилизации, на внешней подпитке и на постоянной истерике, говорить о прочном мире трудно», — сказал Сальдо агентству.
По его словам, для завершения конфликта нужен реализм.
«Нужно признание сложившихся на земле обстоятельств. Нужно прекращение ударов по мирным людям, отказ от террористических методов, прекращение саботажа любых договорённостей. И, конечно, нужна политическая воля, а не очередная игра на публику», — сказал губернатор.