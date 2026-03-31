В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Запорожье прозвучали взрывы», — сообщает телеканал.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.