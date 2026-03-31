Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновника в Омской области заставили ответить сельчанке на запрос

В Таврическом районе Омской области к административной ответственности привлекли директора муниципального предприятия.

Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

К прокурорам обратилась местная жительница. Она сообщила, что руководство ресурсоснабжающей организации МУП «Таврические оросительные системы» не даёт ответ на её запросы о перерасчете платежей за коммунальные услуги.

При этом ответ на письменное заявление женщине должны были предоставить по закону и в установленные сроки. Сделали это только после вмешательства надзорного органа.

Директор МУП привлечен к административной ответственности и заплатит за своё молчание штраф.

Ранее чиновники администрации Таврического района привлекли внимание следователей. Процессуальная проверка местных органов власти назначена по сообщению из социальных сетей. В одном из постов автор написал, что 72-летняя жительница района, мать двоих бойцов СВО, проживает в доме без необходимой инфраструктуры. Обращения родственников в местную администрацию не принесли результатов, семья поддержки не получила.