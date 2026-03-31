ДОНЕЦК, 31 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Восток» за 30 минут выбили десять боевиков ВСУ с опорного пункта в ходе освобождения населенного пункта Луговское в Запорожской области, рассказал РИА Новости пулеметчик группировки войск «Восток» с позывным «Беркут».
Минобороны РФ 30 марта сообщило, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Луговское.
«Противника было порядка десяти человек, выбили их примерно за 30 минут. Они оказывали сопротивление до последнего», — отметил «Беркут».
Он подчеркнул, что украинские военнослужащие не предпринимали попыток отступления. При этом, как сообщил военнослужащий, в ходе той же операции были взяты пленные.
«В самом начале задачи нашими сослуживцами были взяты в плен три солдата ВСУ, их быстро увезли», — уточнил он.