Врач Усачёва: первые симптомы аллергии могут появиться во взрослом возрасте

Многие уверены, что аллергия — это проблема, которая проявляется только в детстве. Однако на практике первые симптомы могут появиться и во взрослом возрасте, даже если раньше человек никогда не сталкивался с подобными реакциями.
Об этом рассказала в беседе с RT аллерголог-иммунолог Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.
«Аллергия действительно чаще впервые проявляется в детском возрасте, поскольку именно тогда иммунная система активно знакомится с окружающей средой. Однако это не означает, что во взрослом возрасте она не может возникнуть. Такие ситуации встречаются достаточно часто и имеют вполне объяснимые причины. Иммунная система человека не статична, она меняется на протяжении всей жизни. С возрастом она претерпевает естественные изменения», — пояснила собеседница RT.
По её словам, происходит своего рода дисбаланс: ослабевает противоинфекционная защита, и в результате может появиться аллергическая реакция на пыльцу растений, бытовые аллергены, продукты питания или лекарственные препараты.
«Дополнительно на это могут влиять внешние факторы — воздействие окружающей среды (загрязнение воздуха, бытовая химия), а также увеличение длительности контакта с аллергенами, например, в период цветения. Переезд в другой регион, смена климата, появление новых аллергенов в быту или на работе могут запустить реакцию, с которой человек ранее не сталкивался. Например, при переезде в зону с активным цветением определённых растений может впервые проявиться поллиноз», — заявила специалист.
Отмечается, что одним из механизмов развития аллергии во взрослом возрасте может быть накопление чувствительности к аллергену.
«Этот этап называется сенсибилизацией и протекает бессимптомно. Происходит он не мгновенно: иммунная система длительное время контактирует с веществом, запоминает его и только спустя время, иногда годы, начинает реагировать. Например, человек может много лет жить с домашним животным и не испытывать никаких симптомов. Однако при постоянном контакте с аллергенами (шерстью, слюной, частицами кожи) со временем может сформироваться чувствительность, и спустя годы появляются заложенность носа, чихание или зуд в глазах», — предупредила врач.
Аналогичная ситуация возможна с бытовыми аллергенами, например клещами домашней пыли, рассказала врач.
«Длительное пребывание в одном помещении с высокой концентрацией аллергена может привести к тому, что симптомы появятся не сразу, а через несколько лет. Отдельное значение имеют перенесённые инфекции, хронические заболевания, стресс, бесконтрольный приём антибиотиков — все эти факторы могут влиять на работу иммунной системы и повышать вероятность развития аллергии», — заявила Усачёва.
Важно учитывать, что не все симптомы, похожие на аллергию, действительно ей являются, предостерегла эксперт.
«Например, насморк, заложенность носа или кожные высыпания могут быть связаны с инфекциями, неаллергическими воспалительными процессами или другими состояниями. Поэтому при появлении новых симптомов во взрослом возрасте важно не заниматься самодиагностикой, а обратиться к врачу», — заключила она.
Ранее россиянам объяснили, что делать при одновременном возникновении аллергии и ОРВИ.