Песков: Путин планирует провести встречу с Памфиловой

Путин планирует в ближайшее время провести встречу с Эллой Памфиловой, переизбранной председателем ЦИК.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с Эллой Памфиловой, которая вновь заняла пост председателя Центральной избирательной комиссии. Подготовка к этому контакту уже ведётся на уровне администрации главы государства.

Информация о предстоящей встрече подтверждена представителем Кремля Дмитрием Песковым, который отметил, что такие переговоры входят в планы президента. Детали повестки пока не раскрываются.

Переизбрание Памфиловой стало уникальным случаем для российской политической системы: она первой возглавила ЦИК на третий срок подряд, что подчеркивает её устойчивые позиции в руководстве избирательного органа.

Ранее Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия не планирует отказываться от традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней.

