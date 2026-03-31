Песков: Путин планирует провести встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин в ближайшее время намерен провести встречу с Эллой Памфиловой, которая вновь заняла пост председателя Центральной избирательной комиссии. Подготовка к этому контакту уже ведётся на уровне администрации главы государства.
Информация о предстоящей встрече подтверждена представителем Кремля Дмитрием Песковым, который отметил, что такие переговоры входят в планы президента. Детали повестки пока не раскрываются.
Переизбрание Памфиловой стало уникальным случаем для российской политической системы: она первой возглавила ЦИК на третий срок подряд, что подчеркивает её устойчивые позиции в руководстве избирательного органа.
Ранее Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия не планирует отказываться от традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней.