Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракет из Ирана

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы (противовоздушной — ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.