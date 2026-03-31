Израиль заявил, что зафиксировал пуск ракет из Ирана

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль. Системы (противовоздушной — ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.