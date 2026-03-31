Источник: Анкара фиксирует сообщения об угрозах «Турецкому потоку»

АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Турецкая сторона фиксирует сообщения из Москвы об атаках ВСУ и угрозах газопроводу «Турецкий поток», координация ведется на регулярной основе, сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
Россия на постоянной основе передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Турецкая сторона внимательно отслеживает поступающие из Москвы сообщения об атаках и угрозах в отношении газопровода “Турецкий поток”, — отметил собеседник агентства.
«По линии профильных ведомств осуществляется регулярный обмен информацией и координация действий», — добавил он.
По его словам, энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение, и любые риски для ее безопасности «вызывают серьезную обеспокоенность».
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в телефонном разговоре 17 марта обсудили безопасность «Турецкого потока» и «Голубого потока».
В конце февраля президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ предупредил о подготовке подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
Через трубопроводы идут поставки российского газа в Турцию через Черное море. Вторая нитка «Турецкого потока» предназначена еще и для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.