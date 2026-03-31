Готовят подушку: Зеленская проговорилась о планах на будущее

Что на самом деле скрывается за словами Зеленской об «усталости от власти» aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
«Это не первое подобное заявление Зеленской. Еще года два назад, в преддверии окончания президентского срока, когда ей задали подобный вопрос, Елена ответила, что считает, что лучше, чтобы он был в семье. Тогда она заявила, что не надо ему идти на этот срок. Сейчас ситуация изменилась. Зеленская понимает и видит, к чему это приведёт, каким будет конец. И она пытается подстелить подушку словами о том, что он нормальный человек, нормальный мужчина, заботящийся отец. Кстати, недавно Зеленский тоже в ответ на вопрос о том, чтобы он делал, если бы пошел в отпуск, заявил, что хотел бы выспаться, посмотреть кино и все в таком духе. То есть это подготовка к возможной отставке. Такое развитие событий нельзя исключать», — объяснил он.
Вакаров обратил внимание на то, что мартовский визит Зеленского на Ближний Восток также связан с его озабоченностью возможной отставкой.
«Вот его последний вояж в страны Персидского залива. Это как бы официальные рабочие встречи, но его родители там живут, он свой день рождения там отмечал. У него там есть и деловые, и личные отношения. Думаю, у него там и средства неплохие хранятся, поэтому вполне допускаю, что он пощупал гарантии безопасности лично для себя, для своей семьи», — добавил политолог.