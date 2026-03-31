Обстрелы Энергодара носят целенаправленный характер, заявили на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости. Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ВСУ в последние дни несколько раз атаковали артиллерией и беспилотниками Энергодар. В одном из таких обстрелов пострадали два человека.
«Давая оценку обстрелам, можно констатировать, что они носят целенаправленный характер, создают постоянную угрозу для инфраструктуры жизнеобеспечения города и оказывают серьезное психологическое давление как на жителей, так и на персона», — сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.