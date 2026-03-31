В рядах наемников ВСУ появились последователи наркобарона Эскобара

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Последователи колумбийского наркобарона Пабло Эскобара появились в рядах ВСУ, выяснило РИА Новости.
На ресурсах структуры, ведущей вербовку наемников для ВСУ, было опубликовано интервью бразильского боевика украинской бригады «Хартия». На одном из шевронов на его форме фигурирует портрет Эскобара с вооруженными людьми на фоне и пачками денег на переднем плане. Надписи на шевроне содержат упоминание Медельина, откуда наркобарон был родом, а также 1992 года, когда тот осуществил побег из тюрьмы.
Пабло Эскобар — один из самых известных преступников в истории, колумбийский наркобарон и лидер Медельинского картеля. По некоторым оценкам, его криминальная деятельность привела к гибели примерно четырех тысяч человек. Ликвидирован при попытке ареста в 1993 году.