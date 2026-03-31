Огненный сюрприз для США: Иран впервые применил секретную ракету «Шаиб-12»

«Северная Корея производит подобного типа ракеты. Они имеют дальность до 300 километров, а то и более, имеют большую разрушительную мощность. Просматривается некоторая схожесть “Шаиб-12” с этими северокорейскими разработками. Можно предположить, что в свое время, после первого этапа двенадцатидневной войны Иран мог получить помощь в создании подобного типа разработок, потому что у Северной Кореи подобные ракеты имеются в достаточном количестве и по техническим характеристикам они соответствуют лучшим мировым образцам. Если, действительно, в Иране налажено серийное производство, то еще не единожды эти ракеты будут продемонстрированы в действии, эффект от их применения будет весьма плачевным для тех объектов, по которым будет наноситься удар», — объяснил он.