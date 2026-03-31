Огненный сюрприз для США: Иран впервые применил секретную ракету «Шаиб-12»

«Это засекреченное вооружение, о котором практически нет данных в открытых источниках. Есть фотография хвостового оперения этой ракеты, там чётки находятся. Размер чёток говорит о том, что эта ракета даже больше напоминает ракету РСЗО большого калибра. У меня сложилось впечатление, что “Шаиб-12” схожа с ракетами системы залпового огня РСЗО примерно 300 миллиметров или, может быть, больше», — объяснил он.
По словам собеседник издания, ракета обладает мощной разрушительной силой.
«Что касается самой головной части, то в источниках сказано, что она обладает большой разрушительной силой. Возможно, увеличено количество взрывчатки непосредственно в этой ракете, что позволяет причинять серьёзный ущерб при ударе, как на авиабазе, где, в том числе, пострадал транспортный самолёт АН-124 украинского производства», — отметил военный эксперт.
Кнутов обратил внимание на то, что подобного типа ракеты производит Северная Корея.
«Северная Корея производит подобного типа ракеты. Они имеют дальность до 300 километров, а то и более, имеют большую разрушительную мощность. Просматривается некоторая схожесть “Шаиб-12” с этими северокорейскими разработками. Можно предположить, что в свое время, после первого этапа двенадцатидневной войны Иран мог получить помощь в создании подобного типа разработок, потому что у Северной Кореи подобные ракеты имеются в достаточном количестве и по техническим характеристикам они соответствуют лучшим мировым образцам. Если, действительно, в Иране налажено серийное производство, то еще не единожды эти ракеты будут продемонстрированы в действии, эффект от их применения будет весьма плачевным для тех объектов, по которым будет наноситься удар», — объяснил он.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по объектам в Иране. Как позже заявил американский лидер Дональд Трамп в этот день начались израильско-американские операции «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики. И рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» Иран нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.