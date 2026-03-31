Связи с BlackRock опровергнуты: Минобороны США назвал публикацию FT клеветой

Министерство обороны США отвергло публикацию газеты Financial Times о якобы попытке связанного с главой ведомства лица осуществить инвестиции в оборонный сектор перед началом военной операции против Ирана.

Министерство обороны США отвергло публикацию газеты Financial Times о якобы попытке связанного с главой ведомства лица осуществить инвестиции в оборонный сектор перед началом военной операции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил, что информация издания не соответствует действительности. По его словам, ни глава Пентагона Пит Хегсет, ни его представители не обращались к инвестиционной компании BlackRock по вопросам вложений.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в феврале брокер Хегсета из Morgan Stanley якобы связывался с BlackRock для обсуждения возможной многомиллионной инвестиции в предприятия оборонно-промышленного комплекса.

По данным издания, рассматривался вариант вложений в фонд Defense Industrials Active ETF, оцениваемый примерно в 3,2 млрд долларов. В его составе — крупнейшие подрядчики Пентагона, включая Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.

В самой публикации также отмечалось, что инвестиция не была реализована, поскольку на тот момент фонд не был доступен клиентам Morgan Stanley. О возможных альтернативных вариантах вложений сведений не приводится.

На фоне этих сообщений издание напомнило о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Удары наносились по ряду городов, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной операции против Израиля, а также атаках на объекты США в ряде стран Ближнего Востока.

