Связи с BlackRock опровергнуты: Минобороны США назвал публикацию FT клеветой

Министерство обороны США отвергло публикацию газеты Financial Times о якобы попытке связанного с главой ведомства лица осуществить инвестиции в оборонный сектор перед началом военной операции против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Пентагона.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в феврале брокер Хегсета из Morgan Stanley якобы связывался с BlackRock для обсуждения возможной многомиллионной инвестиции в предприятия оборонно-промышленного комплекса.
По данным издания, рассматривался вариант вложений в фонд Defense Industrials Active ETF, оцениваемый примерно в 3,2 млрд долларов. В его составе — крупнейшие подрядчики Пентагона, включая Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman.
В самой публикации также отмечалось, что инвестиция не была реализована, поскольку на тот момент фонд не был доступен клиентам Morgan Stanley. О возможных альтернативных вариантах вложений сведений не приводится.
На фоне этих сообщений издание напомнило о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Удары наносились по ряду городов, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной операции против Израиля, а также атаках на объекты США в ряде стран Ближнего Востока.
